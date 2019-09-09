Стал известен победитель на выборах главы Курской области
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Временно исполняющий обязанности главы Курской области Роман Старовойт победил на выборах губернатора региона после обработки 100% протоколов, передает РИА «Новости» со ссылкой на облизбирком.
Согласно полученным данным, он получил 81,07% голосов избирателей.
Как стало известно, в результате обработки 100% протоколов явка избирателей в регионе достигла показателя в 41,56%.
В России завершился единый день голосования. Как проходит подсчет голосов, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.