Стал известен победитель на выборах главы Курской области

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Роман Старовойт победил на выборах губернатора региона после обработки 100% протоколов, передает РИА «Новости» со ссылкой на облизбирком.

Согласно полученным данным, он получил 81,07% голосов избирателей.

Как стало известно, в результате обработки 100% протоколов явка избирателей в регионе достигла показателя в 41,56%.

В России завершился единый день голосования. Как проходит подсчет голосов, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.