Врио главы Оренбуржья Паслер стал победителем на выборах в регионе

Временно исполняющий обязанности главы Оренбургской области Денис Паслер одержал победу на выборах руководителя региона после обработки 100% протоколов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные избирательной комиссии региона.

Как стало известно, Паслер набрал 65,94% голосов.

Отмечается, что для победы в первом туре кандидату было достаточно иметь 50% плюс один голос избирателя.

В России завершился единый день голосования. Как проходит подсчет голосов, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.