Болсонару перенес операцию по удалению грыжи

Бразильский президент Жаир Болсонару перенес операцию по удалению послеоперационной грыжи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на его хирурга.

Как отмечается, это уже четвертая операция для главы Бразилии.

По словам хирурга, операция прошла успешно.

«Президент уже перенес три крупные операции», — отметил медик.

Уточняется, что Болсонару был ранен во время предвыборного митинга осенью 2018 года. Он получил удар ножом, который поразил брыжеечную артерию.

Ранее Болсонару пошутил про влюбленность в американского лидера Дональда Трампа.