Нетаньяху назвал Джонсона Ельциным

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы правительства Британии Бориса Джонсона и назвал его ошибочно Ельциным. Об этом сообщает Haaretz.

Как отмечается, это произошло в ходе заседания, где он рассказывал о визите в Британию.

«Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США», — отметил Нетаньяху.

Уточняется, что премьера сразу поправили, на что он улыбнулся и сказал, что просто проверял, насколько внимательно его слушают.

Борис Ельцин был главой российского государства с 1991 по 1999 год.

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