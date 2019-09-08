Сенатор ответила Украине на обвинения по выборам в Крыму

Член комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательств во внутренние дела России Ольга Ковитиди ответила на обвинения Украины по выборам в Крыму. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

До этого Украина выразила протест из-за выборов в Крыму.

По ее словам, протесты Киева можно воспринимать как попытку открытого вмешательства в избирательный процесс в России.

Она отметила, что подобные действия украинской стороны не улучшают отношения между двумя государствами, на что Россия понадеялась после обмена заключенными.

«Угрозы украинского МИДа, не имеющего никакого отношения к Республике Крым, только повышают явку избирателей», — добавила Ковитиди.

Ранее в избиркоме Крыма ответили на протест МИД Украины.