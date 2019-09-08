Песков рассказал о ряде важных проблем в отношениях с Японией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в отношениях Москвы и Токио существует ряд важных проблем, передает «Интерфакс».

При этом, по его словам, пока что не удается выйти на их решение.

«В целом мы очень позитивно рассматриваем наше сотрудничество, но с сожалением констатируем, что пока не удалось еще выйти на решение ряда очень важных проблем», — сказал Песков.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил российскому президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.