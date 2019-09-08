Украина выразила протест из-за выборов в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за проведения выборов в Крыму. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Украинский МИД пообещал, что не признает результаты голосования.

В ведомстве призвали мировое сообщество «увеличить давление» на Москву.

В единый день голосования 8 сентября в Крыму проходят выборы депутатов в Госсовет республики, Симферопольский городской совет и Заксобрание Севастополя.

В России проходит единый день голосования.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.