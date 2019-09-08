Эксперт дал оценку ходу голосования: явка обычная, нарушений почти нет

В 12.00 мск закончились первое из самых важных голосований в Единый день - по губернатору Сахалинской области, отметил в своем телеграм-каналы политолог Алексей Чеснаков.

«С этого момента информволна постепенно будет приобретать новые смыслы. Особенно, если восток задаст позитивный тренд.

Судя по всему, серьезных проблем для власти в целом по стране нет.

Явка на обычном уровне. Колебания незначительны. Нарушений немного. Значимых вообще не обнаружено.

Теперь важно даже не то как голосуют и как считают, а как интерпретируют.

Поскольку власть по факту доминирует на всех информплощадках, трактовать самые тиражируемые интерпретации вполне допустимо как калибровочные сигналы.

Говорить о прошлом бессмысленно, будем наблюдать за теми сигналами, которые направлены в будущее - к выборам в Госдуму-2021, самым важным выборам ближайших лет», - заявил Чеснаков.