Глава МИД Франции назвал цели своего визита в Москву

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал цели своего визита в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, во время встречи министров обороны и иностранных дел двух стран будет обсуждаться сотрудничество по безопасности и конфликт на Украине.

Он также подчеркнул, что целью визита французских политиков не является снятие антироссийских санкций.

«Минский процесс должен продвигаться для стабилизации ситуации на Украине, и тогда санкции будут сняты», — сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее сообщалось, что глава МИД Франции назвал области для взаимодействия с Россией.