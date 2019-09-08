Джонсон назначил нового министра труда

Премьер-министр Великобритании назначил нового министра труда и пенсий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что эту должность заняла Терез Коффи, ранее занимавшая пост замминистра окружающей среды и сельского хозяйства.

Уточняется, что на посту министра труда Коффи сменила Амбер Радд, которая покинула не только ведомство, но и Консервативную партию из-за разногласий с Джонсоном.

Ранее сообщалось, что названа причина увольнения министра труда и пенсий Британии.