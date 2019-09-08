В ОП призвали расследовать подкуп голосов избирателей в Бурятии

Член рабочей группы Общественной палаты России по контролю за выборами Максим Григорьев заявил о появлении информации про скупку голосов в Бурятии, прикрываясь сбором подписей за Байкал.

В соцсетях обсуждают, что в Республике Бурятия на 28 округе организована скупка голосов под прикрытием сбора подписей за Байкал, приводит слова Григорьева интернет-издание «Взгляд».

«Обращаюсь к общественной палате региона срочно вмешаться», – сказал он, напомнив, что подкуп — не просто нарушение всех норм, но и прямая уголовщина.

В свою очередь секретарь Общественной палаты республики Бурятия Баир Бальжиров заявил, что информация о подкупе на 28 округе принята в работу.

«Член Общественной палаты республики Бурятия, общественный наблюдатель Валерий Архинчеев выехал на участок. Мы также обратились в правоохранительные органы с просьбой организовать проверку», – сообщил Бальжиров журналистам.

В Бурятии в воскресенье проходят выборы мэра Улан-Удэ, также выбираются депутаты Улан-Удэнского городского Совета шестого созыва.