Путин проголосовал на выборах в Москве
Президент России Владимир Путин отдал свой голос на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Утром 8 сентября он приехал на избирательный участок номер 2151 в Российской академии наук, на котором традиционно голосует.
После голосования журналисты спросили у президента, знаком ли он лично с кандидатом, за которого проголосовал.
«Нет, не знаю. Но надеюсь, что это хороший, порядочный человек», — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что в России проходит единый день голосования.
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