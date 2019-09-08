Путин проголосовал на выборах в Москве

Президент России Владимир Путин отдал свой голос на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».

Утром 8 сентября он приехал на избирательный участок номер 2151 в Российской академии наук, на котором традиционно голосует.

После голосования журналисты спросили у президента, знаком ли он лично с кандидатом, за которого проголосовал.

«Нет, не знаю. Но надеюсь, что это хороший, порядочный человек», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что в России проходит единый день голосования.

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