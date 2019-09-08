В России проходит единый день голосования

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

В России 8 сентября проходит Единый день голосования.

Проходят выборы нескольких депутатов Госдумы, глав 19 субъектов федерации, а также членов местных законодательных органов власти в 13 регионах.

Всего по России откроется 48 875 избирательных участков.

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