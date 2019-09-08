Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.
По ее словам, межгосударственное соглашение должно регулировать правовое положения россиян и украинцев, желающих вернуться домой.
Также Москалькова уточнила, что соглашение позволит прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах.
7 сентября состоялся обмен пленными между Киевом и Москвой по формуле «35 на 35».