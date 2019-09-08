Названа причина увольнения министра труда и пенсий Британии

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Глава британского минтруда Амбер Радд уволилась из-за разногласий по выходу страны из ЕС (Brexit). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, она решила уйти из-за разногласий с британским премьером Борисом Джонсоном.

«Я не могу оставаться безучастной, когда выгоняют хороших, лояльных консерваторов», — подчеркнула Радд.

Ранее суд Лондона отказался наложить запрет на решение Джонсона приостановить работу парламента.

Ожидается, что апелляция будет рассмотрена 17 сентября.