Путин и Зеленский пообщались тет-а-тет

Лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пообщались по телефону, сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается, инициатором беседы стал глава Украины.

Президенты начали с того, что оценили одновременное освобождение удерживаемых лиц и их передачу на родину. Путин и Зеленский положительно отозвались об этой акции, отметив, что она может повлиять на улучшение отношений двух стран.

Также они затронули вопросы по Донбассу и сошлись на важности соблюдения режима прекращения огня.

Кроме того, главы России и Украины обсудили подготовку к встрече в «нормандском» формате. Российский лидер подчеркнул, что необходимо продолжить подготовку к саммиту, который может стать результативным.

Заключая беседу, главы государств договорились созваниваться и в дальнейшем.

До этого телефонный разговор Путина и Зеленского был ровно месяц назад. Тогда стороны договорились о возможной встрече в «нормандском формате».