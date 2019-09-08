В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Зеленского

В Кремле подтвердили информацию о том, что украинский лидер Владимир Зеленский позвонил главе России Владимиру Путину после обмена заключенными и они поговорили на разные темы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается, российская и украинская стороны начали разговор с обсуждения окончания обмена удерживаемых между странами лиц. Президенты дали свою оценку случившемуся. В Кремле добавили, что Путин и Зеленский сочли обмен шансом для восстановления отношений двух стран.

Также они затронули вопросы по Донбассу и сошлись на важности соблюдения режима прекращения огня.

Кроме того, Путин и Зеленский не обошли стороной тему организации саммита «нормандской четверки». Российский лидер подчеркнул, что необходимо продолжить подготовку к саммиту, который может стать результативным.

«Условлено о дальнейших контактах», — заключили в Кремле.

Ранее сообщалось, что Зеленский позвонил Путину.