Зеленский позвонил Путину

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

«Дана позитивная оценка освобождению и передаче удерживавшихся на Украине и в России лиц. Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты условились о дальнейших контактах.