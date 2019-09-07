Депутат Госдумы предложил обменяться с Украиной задержанными кораблями и судами

Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет предложил обменяться с Украиной задержанными кораблями и судами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, после обмена в России осталось три украинских военных корабля.

Депутат считает, что можно осуществить возврат Украине задержанных кораблей или устроить обмен их на российские гражданские суда, в том числе крымский сейнер «Норд».

Шеремет отмечает, что выдача украинских моряков является жестом доброй воли со стороны российского государства.

Также депутат заявляет, что любые провокации в адрес России будут жестко пресекаться.

Ранее Украина и Россия провели обмен заключенными по формуле «35 на 35».