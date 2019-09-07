Зеленский рассчитывает на второй этап обмена задержанными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает провести второй этап освобождения украинских граждан, в том числе прибывающих в тюрьмах Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинский литер отметил, что Киеву предстоит серьезно поработать, чтобы освободить всех украинцев.

«Речь не про год, не про год. Мы хотим это делать очень быстро… в ближайшее время. Мы мечтаем и работаем», — ответил Зеленский журналистам.

Ранее сообщалось, что Зеленский помиловал 16 человек в рамках обмена России и Украины.