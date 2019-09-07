Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным выполнены, передает «Интерфакс».

Он отметил, что 7 сентября состоялся телефонный разговор с Путиным.

«Мы с президентом России сделали все, что было можно», — заявил Зеленский.