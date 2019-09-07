Путин признался в любви к Москве

Президент России Владимир Путин заявил, что очень любит российскую столицу Москву и гордится тем, какого развития она достигла. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер отметил, что за последние годы столица преобразилась благодаря созданным комфортным условиям. По словам президента, большой труд был вложен в создание деловой среды, транспортной и цифровой инфраструктур, благоустройство общественных пространств.

При этом он заметил, что мегаполис таких масштабов не может существовать без проблем.

«Их еще достаточно, но сделано много, причем, без исключения во всех районах Москвы, которые по своим масштабам сопоставимы с большими европейскими городами», — заявил Путин.

По мнению президента, несмотря на то, что в городе все улицы очень разные, они очень гармонично сочетаются друг с другом и создают неповторимый ансамбль.

В конце своей речи глава государства подчеркнул, что очень любит Москву и гордится ею, как и ее жители.