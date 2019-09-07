Посольство проверит информацию о гибели россиянки на судне в Калифорнии

Российское посольство направило в госдеп Соединенных Штатов запрос по гибели, предположительно, россиянки Юлии Крашенной при пожаре на борту туристического судна. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в твиттере.

Согласно заявлению, дипломаты проверяют, было ли у погибшей российское гражданство.

Уточняется, что первый запрос о наличии на борту россиян посольство направило во вторник, 3 сентября.

Однако не сообщается, был ли получен ответ и каково его содержание.

Предположительно, девушка погибла в ходе пожара на борту судна для дайверов, ее имя озвучили в списке погибших.

Судно загорелось 2 сентября, в понедельник. На его борту находились 39 человек, из 34 — погибли.

Ранее СМИ сообщили, что среди погибших на судне в Калифорнии была россиянка.