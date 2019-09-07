Посольство проверит информацию о гибели россиянки на судне в Калифорнии
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Российское посольство направило в госдеп Соединенных Штатов запрос по гибели, предположительно, россиянки Юлии Крашенной при пожаре на борту туристического судна. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в твиттере.
Согласно заявлению, дипломаты проверяют, было ли у погибшей российское гражданство.
Уточняется, что первый запрос о наличии на борту россиян посольство направило во вторник, 3 сентября.
Однако не сообщается, был ли получен ответ и каково его содержание.
Предположительно, девушка погибла в ходе пожара на борту судна для дайверов, ее имя озвучили в списке погибших.
Судно загорелось 2 сентября, в понедельник. На его борту находились 39 человек, из 34 — погибли.
Ранее СМИ сообщили, что среди погибших на судне в Калифорнии была россиянка.