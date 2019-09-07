Американский профессор назвал США увядающей сверхдержавой

Американский профессор Азим Ибрагим заявил, что США с приходом на пост президента Дональда Трампа отказываются от своих имперских амбиций, перестают быть надежным партнером для членов НАТО и тем самым превращаются в «увядающую державу». Об этом сообщает Foreign Policy.

По его словам, Трамп воплощает свое видение мира, и в этом мире Соединенные Штаты больше не хотят быть «мировым жандармом».

Он также отметил, что Североатлантический альянс превращается в бесполезный союз, и на этом фоне впервые может появиться европейская армия.

Эксперт подчеркнул, что нынешняя американская администрация больше не желает платить за свою империю, а лишь заработать на строении, которое было создано предыдущими поколениями.