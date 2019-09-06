Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил главе Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым. Об этом сообщает телеканал «Крым24».

«Всем украинским политикам следует признать истину: Крым российский, это навсегда», — сказал он.

Аксенов добавил, что присоединение полуострова к России – это воля народа, которую никто не сможет изменить.

По его словам, чем быстрее власти Украины признают это, тем будет легче всем.

Он отметил, что у Зеленского в Ялте есть квартира, в которую он может приехать и посмотреть, «что тут происходит», а также пообщаться с людьми и узнать их мнение.

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.