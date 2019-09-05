Путин назвал обмен заключенными между Москвой и Киевом «масштабным»

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во... Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во...
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во...
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что обмен заключенными между Москвой и Киевом будет «масштабным», сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«По поводу обмена: я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным», — сказал он.

Лидер отметил, что этот шаг станет очень важным на пути к нормализации отношений России и Украины. Он подчеркнул, что страны — две части одного и того же народа.

Путин также добавил, что переговоры по данному вопросу приближаются к завершению и находятся на финальной стадии.

«Мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями», — сказал он.

Данные заявления прозвучали на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Ранее Путин заявил о праве участия молодежи в протестах.