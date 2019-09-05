Путин назвал обмен заключенными между Москвой и Киевом «масштабным»

Президент России Владимир Путин заявил, что обмен заключенными между Москвой и Киевом будет «масштабным», сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«По поводу обмена: я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным», — сказал он.

Лидер отметил, что этот шаг станет очень важным на пути к нормализации отношений России и Украины. Он подчеркнул, что страны — две части одного и того же народа.

Путин также добавил, что переговоры по данному вопросу приближаются к завершению и находятся на финальной стадии.

«Мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями», — сказал он.

Данные заявления прозвучали на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Ранее Путин заявил о праве участия молодежи в протестах.