Путин рассказал, на каком этапе находятся переговоры по обмену заключенными
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Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по вопросу обмена заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, сообщает РИА «Новости».
«Мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе с официальными властями», — сказал лидер.
Он также добавил, что принимать решение в отношение некоторых лиц было достаточно сложно.
Об этом Путин рассказал на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Ранее Медведчук рассказал о ходе переговоров по обмену между РФ и Украиной.