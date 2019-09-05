Путин рассказал, на каком этапе находятся переговоры по обмену заключенными

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по вопросу обмена заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, сообщает РИА «Новости».

«Мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе с официальными властями», — сказал лидер.

Он также добавил, что принимать решение в отношение некоторых лиц было достаточно сложно.

Об этом Путин рассказал на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Ранее Медведчук рассказал о ходе переговоров по обмену между РФ и Украиной.