Путин сделал заявление об участии молодежи в митингах

Российский президент Владимир Путин заявил, что иногда молодежь, которая выходит на протесты, помогает встряхнуть власть и добиться положительных эффектов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако глава страны отметил, что демонстранты должны действовать и выражать свое мнение в рамках закона. По его словам, каждый россиянин имеет право говорить о своей точке зрения.

«Иногда это... встряхивает власть,… чтобы она эффективнее решала стоящие перед ней проблемы», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что на митингах нельзя действовать в своих корыстных целях, а нужно думать о всей стране сразу.

«И действовать в рамках установленных правил и законов», — заключал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин впервые отреагировал на митинги в Москве.