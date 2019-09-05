В Кремле рассказали о ходе работы по мирному договору России и Японии

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал о том, как встреча главы государства Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ смогла повлиять на ход работы по мирному соглашению между странами. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Ушакова, эта встреча пока никак не ускорила темп работы и все остается в том же состоянии.

Также помощник Путина отметил, что президент и Абэ очень углубленно поговорили про двустороннее сотрудничество в разных сферах.

«Условлено, что те форматы, которые работают, будут продолжать работать», — добавил Ушаков.

Ранее Абэ подтвердил намерение работать над мирным договором с Россией.