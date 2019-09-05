Японский премьер Синдзо Абэ подтвердил намерение работать над мирным договором с Россией. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Как отмечается, такое заявление он сделал в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях ВЭФ, который проходит во Владивостоке.

Представитель правительства Японии отметил, что Абэ готов продвигать переговоры по мирному соглашению.

Кроме того, уточняется, что Абэ и Путин договорились относительно сроков запуска пилотного проекта по туризму на Курилах, который должен начаться в октябре 2019 года.

Ранее Путин заявил о динамичном развитии отношений с Японией.