Абэ подтвердил намерение работать над мирным договором с Россией
close
Японский премьер Синдзо Абэ подтвердил намерение работать над мирным договором с Россией. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Как отмечается, такое заявление он сделал в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях ВЭФ, который проходит во Владивостоке.
Представитель правительства Японии отметил, что Абэ готов продвигать переговоры по мирному соглашению.
Кроме того, уточняется, что Абэ и Путин договорились относительно сроков запуска пилотного проекта по туризму на Курилах, который должен начаться в октябре 2019 года.
Ранее Путин заявил о динамичном развитии отношений с Японией.