Медведчук рассказал о ходе переговоров по обмену между РФ и Украиной
close
Глава партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук заявил, что переговоры между Россией и Украиной относительно обмена заключенных идут успешно. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как отмечается, такое заявление он сделал в ходе ВЭФ, который проходит сейчас во Владивостоке.
По его словам, переговоры между странами ведутся, и в ближайшее время они закончатся.
Кроме того, Медведчук отметил, что он планирует встретиться с российским руководством на полях ВЭФ.
При этом он не уточнил, когда и с кем состоится встреча.
«Я думаю, что переговоры такие будут, встречи будут, но давайте подождем», — подчеркнул Медведчук.
Ранее источники назвали возможную дату обмена заключенными между РФ и Украиной.