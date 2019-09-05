Медведчук рассказал о ходе переговоров по обмену между РФ и Украиной

Глава партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук заявил, что переговоры между Россией и Украиной относительно обмена заключенных идут успешно. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, такое заявление он сделал в ходе ВЭФ, который проходит сейчас во Владивостоке.

По его словам, переговоры между странами ведутся, и в ближайшее время они закончатся.

Кроме того, Медведчук отметил, что он планирует встретиться с российским руководством на полях ВЭФ.

При этом он не уточнил, когда и с кем состоится встреча.

«Я думаю, что переговоры такие будут, встречи будут, но давайте подождем», — подчеркнул Медведчук.

Ранее источники назвали возможную дату обмена заключенными между РФ и Украиной.