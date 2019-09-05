Путин заявил о динамичном развитии отношений с Японией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/75/12151075/RTX66BWO-pic905-895x505-9465.jpg">

Президент России Владимир Путин на встрече с японским премьером Синдзо Абэ высказался о двусторонних отношениях между странами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, существуют все возможности для дальнейшего ведения диалога.

«Мы этому очень рады, потому что это способствует развитию наших двусторонних отношений», — сказал Путин.

Он добавил, что отношения между Москвой и Токио являются стабильным и динамично развиваются. Абэ в свою очередь заявил, что ожидает откровенного обмена мнениями по вопросам, касающимся отношений между странами. В том числе речь пойдет о заключении мирного договора.

Ранее Абэ заявил, что Токио намерен «упорно и последовательно» продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным для заключения между странами мирного договора.