Лавров заявил о неготовности США к диалогу с Россией

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Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о готовности возобновить диалог с Соединенными Штатами в удобном для них формате. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».

По словам министра, в настоящее время отношения между странами сильно подорваны и этот процесс продолжается. На практическом уровне американская сторона не готова к нормализации отношений, несмотря на утверждения президента США Дональда Трампа и его ключевых сотрудников.

«Наши американские коллеги продолжают вводить односторонние санкции, даже не удосуживаясь приводить какие-то аргументы, просто на ровном месте», — заявил Лавров.

Он также назвал печальным и прискорбным тот факт, что часть американской политической элиты не отказалась от «разыгрывания российской карты» и продолжает обвинять администрацию США в подпольных связях с российской стороной.

Ранее сообщалось, что санкции ЕС против России будут продлены.