Слуцкий отреагировал на заявление МИДа Болгарии

close
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном... Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном...
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном...
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что отрицание роли советского солдата в освобождении Европы от фашизма превратилось в элемент антироссийской политики. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Теперь Болгария! Отрицание советского солдата в освобождении Европы от фашизма превратились в элемент антироссийской политики, навязываемой Европе из-за океана. Историческая ложь, слепота и неблагодарность граничат с кощунством», - написал он в публикации.

До этого МИД Болгарии попросил Россию не считать освобождением Восточной Европы от нацизма борьбу СССР с фашистской Германией.

Ранее заявление МИДа Болгарии прокомментировали в Совфеде.