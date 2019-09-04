Слуцкий отреагировал на заявление МИДа Болгарии

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что отрицание роли советского солдата в освобождении Европы от фашизма превратилось в элемент антироссийской политики. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Теперь Болгария! Отрицание советского солдата в освобождении Европы от фашизма превратились в элемент антироссийской политики, навязываемой Европе из-за океана. Историческая ложь, слепота и неблагодарность граничат с кощунством», - написал он в публикации.

До этого МИД Болгарии попросил Россию не считать освобождением Восточной Европы от нацизма борьбу СССР с фашистской Германией.

Ранее заявление МИДа Болгарии прокомментировали в Совфеде.