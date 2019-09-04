Слуцкий отреагировал на заявление МИДа Болгарии
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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что отрицание роли советского солдата в освобождении Европы от фашизма превратилось в элемент антироссийской политики. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
«Теперь Болгария! Отрицание советского солдата в освобождении Европы от фашизма превратились в элемент антироссийской политики, навязываемой Европе из-за океана. Историческая ложь, слепота и неблагодарность граничат с кощунством», - написал он в публикации.
До этого МИД Болгарии попросил Россию не считать освобождением Восточной Европы от нацизма борьбу СССР с фашистской Германией.