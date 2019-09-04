Премьер Италии сформировал новое правительство

Джузеппе Конте вновь занял должность премьер-министра Италии и сформировал новый Совет министров по поручению президента страны Серджо Маттарелла. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретаря президентской администрации Уго Дзампетти.

Как отмечается, Конте согласился вновь возглавить правительство после недавней отставки во время встречи с лидером страны 4 сентября, которая длилась около часа.

По словам Дзампетти, церемония принесения присяги нового Совета министров состоится 6 сентября в 10.00 в Квиринальском дворце.

Ранее сообщалось, что президент Италии принял отставку премьера.