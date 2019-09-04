СМИ сообщили о начале работы предвыборной «фабрики провокаций»

В Москве накануне единого дня голосования заработала «фабрика провокаций», где под видом наблюдателей готовят тех, кто должен сорвать день голосования, передает «Взгляд».

Так, специально подготовленные лекторы рассказали о технике работы наблюдателями на участках, сообщает РЕН ТВ, отмечая, что главное в этой технике совсем не забота о чистоте выборов.

«У нас есть фактически два способа. Это фото- и видеосъемки. То, что мы сняли, выложили в YouTube, Facebook, дает лишнее количество участников на очередном митинге», – объясняют инструкторы.

Также они подробно рассказывают, как быстро поднять панику в соцсетях и сделать информационный вброс поярче. Кроме того, всем участникам тренинга выдают удостоверения СМИ, которые дают больше прав на участках.