МИД Украины выступил против особого статуса в Евросюзе

МИД Украины выступил категорически против особого статуса в Евросоюзе, который предложила Словения Киеву и Анкаре взамен полноценному членству в ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Екатерины Зеленко.

По словам Зеленко, Украина придерживается стратегической цели стать полноценным членом Евросоюза, это закреплено в украинской конституции.

«Это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности в рамках реализации Соглашения об ассоциации с ЕС», — заявила Зеленко.

Кроме того, она уведомила, что в настоящее время посол Украины в Словенской республике проводит встречи с властями страны, на которых информирует о достижениях украинского государства на пути к реализации данной цели».

Ранее сообщалось, что президент Словении предложил дать «особый статус» Украине в ЕС.