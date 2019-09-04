Мэр Тбилиси осудил пренебрежительное отношение к российским туристам

Мэр Тбилиси Каха Каладзе осудил пренебрежительное отношение к российским туристам и осудил разговоры о том, что Грузии не нужны туристы из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такое отношение является категорически неприемлемым.

«Это то, что говорит мелкая политическая группа», — отметил Каладзе.

Он также добавил, что грузинская сторона, напротив, ждет российских туристов, которым будет обеспечена максимальная безопасность.

Мэр подчеркнул, что Грузия известна своими традициями, культурой и гостеприимством.

Ранее президент Грузии заявила о желании уменьшить зависимость от России.