Кандидат в премьеры Грузии Гахария выступил за интеграцию в ЕС и НАТО
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Кандидат на пост премьера Грузии Георгий Гахария выступил за интеграцию страны в ЕС и НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу законодательного органа Грузии.
Сообщается, что Гахария представил парламенту правительственную программу, которую будут рассматривать на утверждение.
Отмечается, что ее главными направлениями, помимо интеграции в Евросоюз и НАТО, являются развитие демократии, экономический прогресс, защита территориальной целостности и суверенитета Грузии.
Ранее против выдвижения Гахарии на пост премьера в Тбилиси устроили митинг.