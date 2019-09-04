Кандидат в премьеры Грузии Гахария выступил за интеграцию в ЕС и НАТО

Кандидат на пост премьера Грузии Георгий Гахария выступил за интеграцию страны в ЕС и НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу законодательного органа Грузии.

Сообщается, что Гахария представил парламенту правительственную программу, которую будут рассматривать на утверждение.

Отмечается, что ее главными направлениями, помимо интеграции в Евросоюз и НАТО, являются развитие демократии, экономический прогресс, защита территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Ранее против выдвижения Гахарии на пост премьера в Тбилиси устроили митинг.