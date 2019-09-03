WP: Пенс выступил против России вскоре после призыва Трампа вернуть ее в G7

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Вице-президент США Майк Пенс выступил против России во время своей поездки в Европу спустя несколько дней после того, как президент страны Дональд Трмп выступил за ее возвращение в G7. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что он раскритиковал Россию за вмешательство в выборы, а также пообещал поддержку Польше в укреплении ее вооруженных сил на фоне «российской агрессии» в регионе. Пенс призвал сохранять бдительность на фоне действий России. Кроме того, он осудил стремление Москвы разделить союз США и Польши. Хотя вице-президент остается непоколебимым сторонником Трампа и добросовестным посланником по большинству вопросов, это заявление показало, что между ним и главой государства есть разногласия. Несмотря на то, что Трамп решительно защищает Путина, в этот раз Пенс выступил в роли «консервативного ястреба».

По словам начальника штаба Пенса, его шеф и Трамп согласовывают внешнюю политику. При этом ни один американский президент не был таким жестким по отношению к России, как Трамп. Хотя они по-разному выражают озабоченность из-за поведения России, у Трампа и Пенса общие цели и приоритеты. Подчеркивается, что в Польше вице-президент выступал от лица Трампа.