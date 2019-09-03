Порошенко снова не пришел на допрос в Госбюро расследований

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Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве... Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве...
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве...
РИА «Новости»

Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований 3 сентября, сообщает «Интерфакс».

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