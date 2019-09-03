Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд. Об этом сообщают украинские СМИ.

По его словам, идея блокады полуострова была ошибочной, так как она понесла убытки для украинской стороны, а России принесла прибыль.

Он отметил, что от экспорта электроэнергии экономика потеряла 300 млн и больше 600 млн от экспорта фермерских продуктов с юга Украины в год.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек призвал Украину снять продуктовую блокаду Крыма.