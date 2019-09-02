Путин анонсировал договор о дружбе России и Монголии

Российский президент Владимир Путин заявил, что российская сторона и Монголия подпишут договор о дружественных отношениях. Об этом говорится на сайте Кремля со ссылкой на интервью газеты «Одрийн сонин».

Он отметил, что соглашение будет подписано по итогам его визита в Монголию.

По его словам, Россия и Монголия не только близкие соседи, но страны также имеют дружеские доверительные отношения.

«Сегодня сотрудничество между Россией и Монголией носит комплексный, многосторонний характер», — подчеркнул Путин.

Президент анонсировал, что стороны подпишут межгосударственный Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Кроме того, соглашение будет бессрочное.

Ранее сообщалось, что Путин пригласил главу Монголии на 75-летие Победы.