Джонсон признался в нежелании проводить внеочередные выборы в Британии

Британский премьер Борис Джонсон признался, что не хочет проведения внеочередных выборов в парламенте. Об этом сообщает Reuters.

Он никак не прокомментировал появившиеся слухи о досрочном проведении парламентских выборов. Джонсон лишь добавил, что он против выборов.

«Я не хочу выборов, вы не хотите выборов, давайте же выполним народную повестку», — подчеркнул Джонсон.

Он отметил, что лучше бы продолжил бороться с преступностью, заниматься улучшением системы здравоохранения, развитием школ, снижение стоимости жизни и раскрытием талантов.

Ранее сообщалось, что Джонсон обсудит вопрос о проведении всеобщих выборов в ходе борьбы за Brexit.