Президент Польши не желает возвращения России в G7

Польский президент Анджей Дуда заявил, что он против общения с российской стороной и ее возвращения в «Большую семерку». Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что об этом Дуда сказал это во время встречи с американским вице-президентом Майком Пенсом.

По его словам, на данный момент ситуация с Россией является очень сложной из-за поведения страны.

«Кто-то реализует свои имперские амбиции путем смены границ, путем военных нападений», — сказал Дуда.

Он подчеркнул, что в последние годы Россия ведет себя так, будто не уважает международное право. Именно поэтому, по его мнению, нельзя заводить разговор о ее возвращении в G7.

«К этому нельзя относиться с безразличием», — заключил Дуда.

Ранее президент Польши выступил за продолжение антироссийских санкций.