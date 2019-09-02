Зариф выступил с критикой деятельности США на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подверг критике действия США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает RT.

По его словам, США добиваются безопасности с помощью через противоборство, а Иран благодаря сотрудничеству.

Зариф считает, что американская сторона хочет обогатиться за счет региона.

При этом министр придерживается мнения, что безопасность не является продаже и покупкой.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани обвинил Соединенные Штаты в детском поведении из-за санкций в отношении Зарифа.