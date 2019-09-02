Порошенко нашел новую работу в комитете Верховной рады

Экс-президент Украины Петр Порошенко нашел новую работу в Верховной раде Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт украинского парламента.

По имеющейся информации, он войдет в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом. Его должность называется — член парламентского комитета по вопросам интеграции с Евросоюзом.

Отмечается, что в состав комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вошли руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, а также бывший спикер Андрей Парубий из «Европейской солидарности».

Кроме того, на сайте указывается, что глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала членом комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Ранее был утвержден новый состав кабмина Украины.