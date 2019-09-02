США рассматривают включение Польши в программу безвизового въезда

Вашингтон намерен выдвинуть Польшу на программу безвизового въезда в США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса, сделанного в ходе пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой.

«Я рад сообщить, что Польша приближается к соответствию требованиям для принятия ее в нашу программу безвизового въезда, — заявил Пенс.

Также он отметил, что республика будет выдвинута вскоре после завершения всех процессов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу.