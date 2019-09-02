Путин проверит школу в Тулуне

Президент России Владимир Путин прибыл в аэропорт Братска, откуда планирует отправиться в пострадавший от наводнения Тулун, сообщает РИА «Новости».

Путин намерен встретится с местными жителями, он также проведет совещание по обеспечению жильем граждан, потерявших свои дома. Кроме того президент посетит школу номер 6, которую намерен проинспектировать после паводка.

Отмечается, что в ее восстановление вложено свыше 25 млн руб.

Ранее сообщалось, что мальчик из Тулуна рассказал Путину про «утонувший» детский сад.