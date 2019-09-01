Президент Эстонии заявила об окончании Второй мировой войны 25 лет назад
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад, после того, как войска России в 1994 году покинули территорию республики. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, война принесла ее народу и государству более полувека страданий.
«Для Эстонии Вторая мировая война на самом деле закончилась всего 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск», — сказала Кальюлайд.
Отмечается, что свою речь эстонский лидер произнесла во время мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, прошедшем в Варшаве.
Ранее сообщалось, что президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ.